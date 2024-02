Texas: katasztrófaállapotot hirdettek ki hatvan megyében az erdőtüzek miatt - videó

Greg Abbott texasi kormányzó keddi közleményében a katasztrófahelyzet kihirdetését azzal magyarázta, hogy az lehetővé teszi a szükséges források felszabadítását a tűz pusztítása által érintett térségben. A kormányzó arra kérte a lakosságot, hogy ne végezzen olyan tevékenységet, ami újabb tüzeket okozhatna, és ügyeljen hozzátartozói biztonságára.

"Az Amarillótól 34 kilométerre lévő Pantex Plant működése az újabb értesítésig leállt. Az összes fegyver és speciális anyag biztonságban van" - közölték a gyár illetékesei az X közösségi médián.

Az amarillói országos meteorológiai szolgálat műholdfelvételei alapján a szokatlan meleg és az erős szelek szította tűz már Amarillo környékén pusztít. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak zárt helyen, mert a füst miatt a levegő minősége nagyon rossz.

Heavy wildfires are raging in the state of #Texas, some settlements are being evacuated



In Texas, the fire has already covered more than 200 thousand acres of land. A natural disaster declared in more than 60 districts. The cause of the fires was warming, dry air and gusty… pic.twitter.com/4JLZGah1LB