Egy cserkészotthon is rakétákat rejtett a Hamász

A Gázai övezet északi részén található cserkészotthon látszólag békés hely. A falakon a cserkészélet legszebb pillanatait megörökítő festmények, előtte asztalok, székek. A terem végében azonban valami szokatlant, valami nagyon nem odavalót látni. Egy rakéta-sorozatvető csöveit dugták ide a Hamász fegyveresei.

Az izraeli hadsereg 50. zászlóaljának parancsnoka, Tomer alezredese azt mondta, hogy a vetőcsövek tájolása alapján a rakéták célpontja Askelón városa vagy valamely attól északabbra fekvő település lehetett.

This is what we are finding in Gaza.

A building where children play is a Hamas rocket launching site.

You have to see it to believe it: pic.twitter.com/KmMxfbYj93