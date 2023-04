Késes támadás történt Németországban - súlyos sérültek

A Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság jelentése szerint két ismeretlen válogatás nélkül rátámadt a belvárosi edzőterem látogatóira.

A Bild című lap szerint az áldozatok 20 és 30 év közötti férfiak, ketten életveszélyes állapotba kerültek.

Az elkövetők az edzőterem öltözőjében végrehajtott támadás után elmenekültek. Az elfogásukra indított műveletet az esseni rendőrkapitányság irányítja. A WDR helyszíni beszámolója szerint száznál is több rendőrt, köztük terrorelhárítókat is mozgósítottak és helikoptereket is bevetettek. Több belvárosi háztetőn mesterlövészek jelentek meg. A környék lakóit arra kérték, hogy ne menjenek ki az utcára.

??? At least 4 injured in a "Stabbing attack" in a gym in #Duisburg, Germany. pic.twitter.com/5OHWhe67AM — Terror Alarm (@Terror_Alarm) April 18, 2023

Nyitókép: Twitter / Terror Alarm