Volodimir Zelenszkij: ez a győzelem éve lesz

Volodimir Zelenszkij azt írta: "február 24-én több millióan választottunk. Nem a fehér zászlót, hanem a kék és sárgát. Nem a menekülést, hanem az ellenállást. Szembeszálltunk és harcolunk.

Az ukrán elnök bejegyzését azzal folytatta, hogy "a fájdalom, a bánat, a hit és az egység éve volt ez. Idén pedig legyőzhetetlenek maradtunk. Tudjuk, hogy 2023 a győzelmünk éve lesz!"

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023