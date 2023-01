Szökött tigris tűnt fel a biztonsági kamerán – videó

Szökött tigrist filmeztek le egy johannesburgi irodanegyed kamerái hétfőn kora reggel.

A hatóság felhívta Edenvale városrész lakói figyelmét a veszélyre, a vadvédelmi hivatal (NSPCA) munkatársai elindultak megkeresni a ragadozót - mondta Keshivi Nair, a hivatal szóvivője.

Két héten belül ez már a második tigrisszökés a Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb városában.

Január közepén a város Walkerville nevű negyedében lévő kifutójából szökött meg egy tigris. A nőstény rátámadt egy emberre, több állatot megölt, míg négynapi keresés után befogták és elaltatták.

Vadon nem élnek tigrisek Afrikában, azonban privát vadgazdaságokban tartanak néhányat. Az Edelvale-ben látott nagymacska tulajdonosa egyelőre ismeretlen.

Another tiger on the loose, the tiger was spotted in Eastleigh Rigdge, Edenvale Johannesburg

Please stay alert notify SPCA or SAPS.#EndenvaleTiger? pic.twitter.com/gw6Vu38AwT — CrimeInSA (@sa_crime) January 30, 2023