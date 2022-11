Digitális böjt – hamar eredményt hoz egy új módszer

Tévé és mobilinternet: a modern kor két függősége annyira aggasztotta Vadgaon lakóit, hogy augusztus közepén úgy döntöttek, tenniük kell valamit ellenük - írja a BBC. Esténként hét órakor sziréna veri fel a falu nyugalmát: ez a jel arra, hogy most kell kikapcsolni a tévézésre és az internet elérésére alkalmas eszközöket. Ezt másfél, digitális tartalmaktól mentes óra követi.

Augusztus 15. óta telnek így Vadgaon napjai Vijay Mohite, a falu tanácsának egyik vezetője szerint.

A településen 3000 ember él, nagyrészt a mezőgazdaságban, illetve egy közeli cukorgyárban dolgoznak. Mohite szerint a gyerekek körében a koronavírus-járvány ideje alatt uralkodott el igazán az internetfüggőség az online rendszerben megtartott órák miatt. Ma már ismét bejárnak az iskolákba, de viselkedésük nem sokban változott.

"Amikor hazaérnek, nekiállnak mobiltelefonon játszani vagy tévézni" - mondja, hozzátéve, hogy

a felnőttek körében is nagyon gyakori az, hogy eszközeiken játszanak, nem pedig egymással beszélgetnek.

Egy másik falubéli, Vandana Mohite szerint korábban nehéz volt elérnie, hogy két gyermeke ne a tévén lógjon: az új szabály meghozatala óta viszont munkából hazatérő férje a házi feladattal foglalkozik gyerekeivel esténként, amíg ő a háztartás dolgaival halad.

Vijay Mohite szerint a döntést nem volt könnyű átvinni: sok férfi ellenezte azt kezdetben. Ekkor azonban bevonták a nőket is a megbeszélésbe, akik arról számoltak be, hogy valóban nagyon be tudja őket szippantani egy tévésorozat, ezért támogatják, hogy a falu központilag szabaduljon meg naponta egy időre az internettől és a tévétől egyaránt.

Ezek után döntöttek arról, hogy sziréna jelzi a digitális detox kezdetét. Eleinte a falu elöljáróinak kellett körbejárniuk, hogy házról házra figyelmeztessék a lakosokat arra: ideje, hogy kikapcsolják készülékeiket. Mostanra azonban már mindenki megbarátkozott az új rendszerrel.

A serdülők veszélyben

De vajon van értelme a nap másfél órás detoxnak? Manoj Kumar Sharma klinikai pszichológus szerint igen.

"A Covid hatására megnőtt az interneten töltött idő" - állítja saját kutatásának alapján, amit 682 felnőtt körében végzett el 2020 júliusa és decembere között. Eszerint

a "problémás internethasználat" gyorsan megjelent

a serdülők és fiatal felnőttek körében. Ez az egyik legkritikusabb kihívás, amely a megnövekedett internethasználatból adódott.

A problémás internethasználat a nem produktív internetezést jelenti, amely pszichológiai stresszt alakít ki az emberben. A pszichológiai stresszre hajlamos vagy azt átélő serdülők valószínűleg az internetet arra használták, hogy átmenetileg elmeneküljenek a kellemetlen érzelmi állapotok elől - tette hozzá a tanulmány. Ez ahhoz vezethet, hogy nem vesznek részt személyes társas interakciókban, összejövetelekben, családi programokban és tanórán kívüli aktivitásokban, ennek eredményeképp pedig fokozatosan elszigetelődnek.

Hamar eredményt hoz a módszer

Sharma szerint a családi, tudatos digitális böjtölés és az online tartalomfogyasztás helyetti minőségi tevékenységek az online tevékenységektől való függőség csökkentésének sarokkövét jelentik.

"Beszélni kell erről a gyerekekkel, biztosítani kell számukra a fizikai és offline szabadidős tevékenységeket, valamint a megfelelő alvást és táplálékbevitelt"

- mondja.

Dilip Mohite, egy cukornádtermelő, akinek három iskolás fia van, már látja, hogy a döntés milyen változást hozott.

"A gyerekek korábban nem koncentráltak a tanulásra. Most már normális beszélgetések folynak otthon, a felnőttek közt is" - mondta el.

Nyitókép: Christy McLoughlin/Getty Images