Tehervonatba rohant egy személyvonat Horvátországban

Súlyos vasúti baleset történt Horvátországban péntek este:a közép-horvátországi Novska közelében egy személyvonat beleszaladt egy műszaki hiba miatt álló tehervonatba.

Az első jelentések szerint ketten haltak meg, nem hivatalos információk szerint a mozdonyvezető és a kalauz. Az újabb beszámolók már 3 áldozatról szólnak.

Tizenegy ember megsérült.

Andrej Plenković miniszterelnök a helyszínen arról számolt be, hogy a sérültek között külföldiek is vannak, de állampolgárságukat nem árulta el. Hozzátette: a helyi Vöröskereszttől szerezhetők be róluk információk.

A Horvát Vöröskereszt a Twitteren közölte, hogy

a családtagok a 044 600 572-es telefonszámon kaphatnak információt az áldozatokról és sérültekről.

❗❗❗

Clanovi obitelji stradalih u sudaru vlakova kod Novske, informacije o svojim bliznjima mogu doznati putem telefonskog broja nase Sluzbe trazenja 044 600 572. Nasi timovi ostaju na terenu pruzati pomoc. pic.twitter.com/YPpItHmWcp — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) September 10, 2022

Luka Pešut rendőrkapitány a N1 portálnak azt mondta, hogy a 11 sérültből 8 külföldi.

A Jutarnij List beszámolója szerint ketten súlyosan sérültek meg, egyikük gerincsérüléssel, a másik másiknál ​​bordatöréssel került kórházba, de egyikük sincs életveszélyben. A könnyebb sérültek között van egy gyerek is.

Andrej Plenković miniszterelnök azt mondta, hogy a baleset körülbelül 10 perccel a személyvonat végállomása, Novska előtt történt. A becsapódás nagy volt, és a személyvonat kocsijai kisiklottak.

A horvát köztévé Twitter oldalán fényképeket is közzétett a súlyos balesetről:

U petak oko 21.30 sati između kolodvora Okučani i Novska, kod mjesta Rajić, došlo je do naleta putničkog vlaka koji je vozio na relaciji Vinkovci Novska, na zaustavljeni teretni vlak. Zasad se raspolaže podacima o tri poginule i 11 ozlijeđenih osoba.https://t.co/ezLNu6g7r2 — HRT vijesti (@hrtvijesti) September 10, 2022

A személyvonat a Vinkovci - Novska helyi vonalon közlekedett.