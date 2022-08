Otthagyta a közösségi médiát Tom Holland – jelentette a közösségi médiában

Több hétnyi hallgatást követően csak azért tért vissza az Instagramra Tom Holland színész, hogy követőivel megossza: letörölte mind az Instagramot, mind a Twitter elektronikus eszközeiről. Egy három perces videóban magyarázta el, hogy az alkalmazások rossz hatással voltak mentális egészségére, és minden alkalommal, ha magáról olvasott online, negatív spirálba kerültek gondolatai, írja a CNN.

"Szüneteltetem a jelenlétem a közösségi médiában, mert úgy veszem észre, az Instagram és a Twitter túlstimulál és túl nagy hatást gyakorol rám" – mondta a közel 68 millió követővel rendelkező 26 éves színész, akit a közelmúltban Pókember: Nincs hazaút szerepében láthattak a moziba járók.

Holland arra használta fel ezt a kis visszatérést, hogy felhívja követői figyelmét egy brit jótékonysági szervezetre, amely tinédzserek mentális egészségével foglalkozik. A színész maga is támogatja ezt a szervezetet.

"A mentális egészséggel kapcsolatos kérdéseket szörnyű stigma sújtja, pedig tudom, hogy a segítségkérés és a segítség igénybevétele nem olyasmi, amit szégyellnünk kellene"

– tette hozzá. A sztár azzal búcsúzott rajongóitól, hogy most ismét el fog tűnni, de köszöni szeretetüket és támogatásukat.

A videóra több sztár is reagált, köztük a nemrég a Szigeten koncertező Justin Bieber, aki szeretetéről biztosította Tom Hollandet, valamint Ricochet professzionális birkózó is azt írta, hogy Holland sokakat inspirált, de a mentális egészsége a legfontosabb. Különben Holland is Magyarországon járt a napokban, meglátogatta a Dűne 2-t nálunk forgató barátnőjét, Zendayát. Ez a felvétel a budai Várban készült a párról:

Simone Biles amerikai tornász tavaly beszélt hasonlóan nyíltan mentális egészségéről, amikor az olimpián több számban visszalépett, mert úgy érezte, nem lenne biztonságos versenyeznie.

Nyitóképünkön Benedict Wong és Benedict Cumberbatch angol színész, Jacob Batalon amerikai színész, Marisa Tomei amerikai színésznő, Zendaya amerikai színész-énekesnő és Tom Holland angol színész (b-j) a Pókember: Nincs hazaút (Spider-Man: No Way Home) című filmjének bemutatóján a Los Angeles-i Regency Village Színházban 2021. december 13-án

