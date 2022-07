Szlovjanszk a frontvonalban: piacot ért orosz bombatámadás

Szlovjanszk polgármestere, Vadim Liakh masszív bombázásokról írt a Facebookon: a helyi lakosokat arra kéri, maradjanak az óvóhelyeken. Fotókat is közzétett a keddi támadás utáni állapotokról, írja a BBC.

A donyecki Szlovjanszk is Donbasz területén fekszik: ennek elfoglalása az oroszok célja. Miután Lisziscsanszk városából kivonultak az ukrán erők, Luhanszk teljes mértékben orosz kézre került. Az onnan kivont katonákat Donyeck területére vezényelték az ukránok, hogy ottani védvonalaikat erősítsék meg többek közt Szlovjanszkban is.

Szerhij Hajdaj luhanszki ukrán kormányzó szerint heves harcok zajlanak még a régióban Liszicsanszk közelében: az ellenség szignifikáns mennyiségű katonát vonultatott fel itt közlése szerint. Azt állítja,

egy folyón akarnak pontonhidat építeni az oroszok, de közben komoly veszteségeket is szenvednek.

Állításait a harcokról a BBC nem tudta ellenőrizni.

Eközben az orosz parlament alsóháza, a Duma támogatta azt a törvénytervezetet, amely különleges intézkedéseket tesz lehetővé az iparban az orosz hadsereg támogatására Ukrajnában. Az állam hosszabb munkaidőt írhat elő és szerződéseket köthet bizonyos vállalatokkal, amelyek kapcsolatban állnak az Oroszország által különleges katonai műveletnek nevezett ukrajnai tevékenységgel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán Ukrajna szinte teljes területén légiriadók voltak: úgy fogalmazott, a hosszabb, nyugodtabb időszak után az emberek keresik a miérteket.

"A terroristák gondolkodásában nem érdemes logikát keresni"

– mondta videobeszédében az elnök. "Az orosz hadsereg nem lép a fékre, egy célja van: embereket ölni és megfélemlíteni. A pár napos szünetek is ezt a célt szolgálják" – fogalmazott a Sky News szerint.

Az orosz hadsereg civileket is túszul ejt időről időre: az ENSZ adatai szerint ez legalább 270 emberrel történt már meg a háború ideje alatt. Közülük legalább nyolcan meg is haltak. Moszkva szerint az ENSZ közlése dezinformációs kampány része. "Távozzon 350 ezer ember!" A The Guardian azt írja, hogy Pavlo Kijrilenko, a donyecki régió kormányzója arra szólította fel a 350 ezer civil lakost, hogy hagyják el a területet, mivel bármikor kezdetét veheti az orosz offenzíva. A kormányzó egy nappal azután jelentette ezt be, hogy Vlagyimir Putyin győzelmet hirdetett a szomszédos Luhanszkban. A kormányzó szerint a civil lakosság távozása az ukrán hadseregnek is segítség, hiszen utána hatékonyabban védekezhetnek a megszálló orosz alakulatokkal szemben. (444.hu)

Nyitókép: MTI/AP/Andrij Andrijenko