A földrajzi adottságokban is bíznak az ukrán tábornokok

Legkésőbb május elejére véget érhet a háború, mert az oroszok kifogynak az erőforrásokból – mondta Alekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója.

A tanácsadó két forgatókönyvet tart lehetségesnek:

gyorsan, egy-két héten belül megkötik a békemegállapodást, és az oroszok kivonják a csapataikat,

vagy az oroszok megpróbálkoznak még egy nagyobb támadással, néhány szíriai katonát is bevetve, de szerinte az ukrán hadsereg őket is felőrli majd, és április közepéig vagy végéig megegyezés jön létre.

Areszotivcs nem tagja az oroszokkal tárgyaló ukrán delegációnak.

Kedd hajnalban Kijev több kerületében is lakóházakat ért találat, ketten meghaltak. Vitalij Klicsko, a város főpolgármestere 35 órás kijárási tilalmat vezetett be, mert a harcok fokozódására számítanak.

Két, Kijev védelméért felelős ukrán tábornok arról beszélt a BBC-nek, hogy a város domborzata és elhelyezkedése az ő oldalukon áll. Kijev területe nagy és szerteágazó, folyók szelik át.

„Egyrészt nehéz megvédeni, mivel nagy területről van szó. Másrészt viszont ez pluszt jelent. Folyók, hidak vannak a város felé. A csapataink védelmet, erődítményeket építenek. A város körül sok kis folyó ömlik a Dnyeperbe,

lápos a terület, ami nem alkalmas nagyszabású csapatmozgásokra”

– mondta Andrij Kriscsenko. Hozzátette, Kijev ipari város, ezért az erődítményekhez, tankelhárító eszközökhöz akadályokhoz szükséges tárgyakat tudnak készíteni.

A tábornokok arról is beszámoltak, hogy megállították az orosz erők Kijev elleni előrehaladását keletnél és északnyugatnál, ez magában foglalta a 64 kilométeres orosz konvojt is. Elmondták azt is, hogy Irpiny folyón felrobbantott hidakkal is sikerült megállítani az oroszokat.

