Az Ukrajnában futballozó brazilok a kimentésükért könyörögnek

A Sahtar Donyeck csapatában 11 brazil labdarúgó játszik, míg a Dinamo Kijev egy brazil nemzetiségű játékost foglalkoztat. A Twitteren közzétett videóüzenetben több brazil játékos családja körében arra kéri a brazil kormányt, hogy mihamarabb legyen segítségükre és menekítse ki őket Kijevből. A felvételt egy kijevi szállodában rögzítették – írja az Index.

Ukrajnában hivatalosan is felfüggesztették a labdarúgó-bajnokságot a háborús helyzetre való tekintettel, egyelőre március 11-ig biztosan nem játszanak futballmérkőzéseket az országban.

Jelenleg szinte lehetetlen elhagyni Kijev és a Donyec-térség nagyvárosainak területeit, az autópályákon kígyóznak a sorok a menekülő ukrán lakosságtól, míg a légiforgalom szünetel a háborús térségben.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022