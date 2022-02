Sípályára zuhant két katonai helikopter – videó

Kedden gyakorlatozás közben összeütközött, és lezuhant a Nemzeti Gárda két UH-60 Black Hawk helikoptere Utahban, egy népszerű síközpont közelében – tudatta közleményében a Nemzeti Gárda.

A Salt Lake Citytől mintegy 50 kilométerre fekvő üdülőhely a Snowbird weboldala szerint – felvonóinak köszönhetően – óránként akár 17 ezer síelő és snowboardos kikapcsolódásáról tud gondoskodni – írja a vg.hu.

Bár személyi sérülés nem történt, mindkét helikopterben keletkezett anyagi kár. A földet éréskor az első helikopter lapátjának részei leváltak, és úgy tűnik, hogy a másodikba csapódtak – számolt be róla Jared Jones, a Nemzeti Gárda főtörzszászlósa.

A balesetet körülményeit jelenleg is vizsgálják.

