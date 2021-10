Nem hozta zavarba a nyilatkozó miniszterelnököt a földrengés - videó

A koronavírus-járvány utáni lezárási tervekről szóló sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók számára, amikor megmozdult a föld. Egy pillanatra megállt, majd visszakérdezett: "Elnézést, egy kis figyelemelterelés, megismételné ezt a kérdést?"

Az új zélandi földrengéskutató Geonet szerint sajtótájékoztatót megzavaró rengés epicentruma az Északi Sziget középső része alatt volt, 35 kilométer mélyen. A kutatóközponthoz 25 ezer lakossági bejelentés érkezett, de nagyobb károkról nem kaptak tájékoztatást - írta a Portfolio a brit The Guardian alapján.

Jacinda Ardern keeping her cool as an earthquake rattled the North Island around 10 minutes ago. @1NewsNZ pic.twitter.com/TSfiplDtMb — Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) October 21, 2021

Nem ez az első eset, a munkáspárti miniszterelnök már tavaly májusban is hasonló szituációba került. Akkor hasonló erősségű, 5,8-as fokozatú földrengés történt nyilatkozata közben, még a bútorok is megmozdultak - ő akkor is higgadtan reagált.

