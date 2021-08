Az olasz büszkeség szimbóluma nem kerülhette el a csődöt – az Alitalia története

Bár az olaszokat elszomorítja az Alitalia bezárása, meglepőként semmiképp sem aposztrofálható a lépés. Az elmúlt évtizedeket már az összeomlás árnyékában vészelte át a légitársaság, minden egyes túlélést jelentő beavatkozás azonban csak az agóniát tudta megnyújtani – írja a CNN.

Olasz stílus a levegőben

Az Alitaliát 74 éve alapították, jellegzetes logója, mely az A betűbe foglalva tartalmazza az olasz trikolór színeit, az egyik legismertebb olasz jelkép a világon. Az olaszok számára az otthont jelentette egy Alitalia-gépbe beszállni vakáció vagy üzleti út végeztével: a légiutas-kísérők buongiornóval köszöntötték, olasz nemzeti ételekkel kínálták őket, miközben a fedélzeten már olasz újságokat forgathattak. Az Alitalia az olasz stílust és gasztronómiát fontos jellegzetességének is tartotta: már az ötvenes években hazai designer tervezte a stewardessek ruháját, a következő években pedig még Giorgio Armani is tervezett egyenruhát a cég dolgozóinak. A fedélzeti meleg ételek az olasz konyha jellegzetes ízeit vonultatták fel, olasz parfümökből lehetett válogatni a kínálatban, és még a pápa is áldását adta rájuk. 1964 óta a Szentatya hivatalos légi szállítója volt a cég.

Az érem másik oldalán ugyanakkor

az elmúlt harminc évben eurómilliárdok folytak a cégbe, amely így sem tudta tartani a versenyt a többi légitársasággal,

és adaptálni sem tudta működését a fapadosokkal tarkított égbolton.

"Az Alitalia bukása a végső szimbóluma Olaszország nehézségeinek a globalizációval és a növekvő versennyel való szembenézésben. A turizmus forradalmi időket él meg, míg az Alitalia patthelyzetben ragadt, megfojtották a vállalatok, a lobbik, a szakszervezetek és a politikai nyomás, hogy a vállalatot életben tartsák a bajok és a fejlődő ágazat valósága ellenére" – mondja Giovanni Orsina, a római LUISS Egyetem kormánytudományi karának igazgatója. Orsina szerint az Alitalia kis ellenállóképességet mutatott: nem tudott lépést tartani a hatékony fapados légitársaságok érkezésével, amelyek kisebb személyzettel dolgoznak, versenyképesebb viteldíjakat, újabb repülőgépeket és a globális célállomások szélesebb listáját kínálják.

Nem tudtak hatékonyan működni

Bár egy olasz vakáció világszerte vonzó lehetőség, az Alitalia nem tudott élni a lehetőséggel, profitja egyre csökkent, többször is csak tőkeinjekció mentette meg. 2001. szeptember 11. is nagy hatást gyakorolt az Alitaliára, de a végső döfést a pandémia jelentette.

"A hatóságok folyamatosan új életet leheltek belé, azt hitték, hogy az Alitalia nem bukhat meg, de vannak határok, elértük a mélypontot – mondja Orsina. – Ez olyan, mintha egy halálos beteget gyógyítanánk. Megpróbálhatod elérni, hogy egy ideig kevesebb fájdalmat érezzen, de nem örökre. Ez a terápiás makacsság."

Az Alitalia aranykora az 1950-es években kezdődött, amikor a második világháború utáni újjáépítés gazdasági fellendülést indított el Olaszországban, és a családok végre megengedhették maguknak, hogy távoli helyekre repüljenek.

"Olaszország legyőzött ország volt, amely a második világháború sebeiből lábadozott,

az Alitalia a kollektív reményt és a nemzeti identitást képviselte, az összetartozást jelentette"

– mondja Gregory Alegi repülőgépipari szakértő. Az 1960-as római olimpiai csak öregbítette hírnevét. Orsina szerint bár az olaszok nem engedhettek meg maguknak egy nemzeti légitársaságot, büszkeségük miatt kellett nekik egy. A bajok ugyanakkor 1990-ig elkerülték őket, ám akkor az európai dereguláció versenyképesebbé tette a légi közlekedést, és az olasz vasutak is jobbak lettek. A helyzet romlott, amikor a hatóságok megpróbálták privatizálni az Alitaliát, de minden partnerség kudarcot vallott, miközben a szakszervezetek harcoltak az elbocsátási tervek ellen.

Az utód már jegyeket értékesít

Az Alitaliát az olaszok eközben szimbólumként szerették, de utasként gyakran ki nem állhatták. A krízisek sora rontott a szolgáltatáson, ami járattörléseket, késéseket, sztrájkokat is jelentett a gyakorlatban. Az olaszok nagy része szerint rég be kellett volna zárni a társaságot, mellyel kapcsolatosan egykori dogozói nosztalgikus érzéseket táplálnak.

Az utódcég, az ITA, azaz a Italia Trasporto Aereo augusztus 26-án kezdte meg a jegyek értékesítését október 15-én induló járataira. Az Alitalia brandet ezt követően eladják: a Travel Week szerint az ITA is harcba száll érte majd. A cikkből az is kiderül, hogy az ITA minden munkavállalójától megköveteli majd az uniós zöld igazolványt a koronavírus szempontjából minél biztonságosabb működés érdekében.

Nyitókép: Pixabay