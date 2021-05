Ketten meghaltak, 166-an megsérültek egy zsinagóga emelvényének összeomlásakor

Az állványzaton férfiak álltak Givat Zeév újonnan felépített és még nem teljesen befejezett, a Karlini haszidokat szolgáló zsinagógájában.

A sérülteket jeruzsálemi kórházakba szállították. A zsinagóga tele volt a Savuót ünnep kezdetének közös imádkozásán, az emelvényen az ultraortodox közösség több száz fiatalja állt.

A tűzoltóság képviselője, Dedi Szimhi a 11-es TV-ben elmondta, hogy az épületnek még nem volt működési engedélye, és nem lett volna szabad rendezvényt tartani benne. A helyi önkormányzatot előre figyelmeztették a veszélyre.

Az önkormányzat három napja a rendőrséghez fordult, segítségüket kérte a tömeges imádkozás megakadályozására, a zsinagóga lezárására. A rendőrség nem engedélyezte az épület megnyitását az imádkozók számára, az imatermet mégis megnyitották.

Április végén Észak-Izraelben, a Meron-hegy oldalában szintén az ultraortodox közösségben történt tömegszerencsétlenség, amelyben 45 férfi vesztette életét, amikor a bádoglapok között kialakított folyosón vonuló sokezres tömeg elakadt, majd az odavezető lépcsőn megcsúsztak és egymásra estek az emberek, és a zsúfoltság miatt nem tudtak kiszabadulni.

UPDATE: MDA had sent 2 helicopters, 25 intensive care vehicles, and 65 ambulances to the scene, and MDA call center teams are managing the event in parallel with the rocket barrages towards Israel. pic.twitter.com/HxkxTQD2hV — Magen David Adom (@Mdais) May 16, 2021