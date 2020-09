Megvan, kik lehetnek a felelősök a pusztító leszboszi tűzvészért

A görög rendőrség elfogott öt gyanúsítottat, akiknek a hatóságok szerint közük volt ahhoz, hogy a múlt héten porig égett a moriai menekülttábor a görögországi Leszbosz szigetén - jelentette be az athéni kormány. Mihalisz Hriszohoidisz polgári védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy további egy embert még keresnek. Részleteket nem árult el.

A 12 ezer embernek otthont adó tábor a múlt héten égett le. Helyette

a kormány egyelőre sátortábort állított fel és bejelentette, hogy akik nem hajlandóak odaköltözni, azok nem kaphatnak menekültstátust.

Notisz Mitarahi görög migrációügyi miniszter kedden azt is kijelentette, hogy a hatóságok akár erőszakkal is készek átvinni a hajlék nélkül maradt embereket a sátortáborba. Sokan azért nem akarnak odamenni, és inkább a szabad ég alatt tengődnek, mert attól tartanak, hogy hosszú hónapokra a sátortáborban ragadnak. Egyelőre az 5000 férőhelyes átmeneti táborban mintegy 800 ember van. Mitarahi közölte, hogy továbbra is folynak az erőfeszítések, hogy a hajléktalanná vált emberek önként költözzenek be a sátrakba.

"Ha a szép szó nem használ, akkor be kell vetnünk a rendőrséget. Kötelesek átköltözni az új táborba"

- hangoztatta a miniszter a Mega TV görög csatornának. Mitarahi egyúttal elismerte, hogy a telet várhatóan sátrakban kell tölteniük a táborlakóknak, mert az új, állandó létesítmény felépítéséhez várhatóan legalább hat hónapra lesz szükség.

Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz