Megállt segíteni az úton, majdnem az életébe került - videó

Egy lerobbant pick upnak próbált segíteni egy rendőr és egy autómentő sofőrje az alaszkai Anchorage közelében, egy havas hegyi úton. Az egyszerűnek tűnő művelet azonban kishíján tragédiával végződött, mert egy szemből érkező autó túl gyorsan akarta bevenni a kanyart.

#dashcam: On Christmas Day, a tow truck driver & Officer Busby had a close call while helping a disabled vehicle on the Seward Highway. Had any variable been slightly different, this could've been an very tragic day. We're grateful nobody was hurt.



It's winter. Please slow down. pic.twitter.com/0wc7pwXeku