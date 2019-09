Távozik Trump nemzetbiztonsági tanácsadója

"Előző éjjel tájékoztattam John Boltont, hogy többé nincs szükség a szolgálataira a Fehér Házban. Nagyon nem értettem egyet vele néhány javaslatát illetően, mint ahogyan így voltak ezzel mások is a kormányzatban. Ezért felkértem Johnt hogy mondjon le." - írta mikroblogjában az amerikai elnök kedden délelőtt.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.