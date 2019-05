Elindultak az amerikai nehézbombázók

Az amerikai légierő által csütörtökön közölt fényképeken az látható, hogy B-52H Stratofortress típusú hadászati bombázók landolnak az al-Udeid légi bázison. Ezek a repülők alkalmasak hagyományos és nukleáris bombák szállítására. Hasonló gépek szálltak le a térségben szerdán, meg nem nevezett támaszpontokon.

This is what the #US government is about to deploy to Al-Udeid Air Base, #Qatar as the best mean for Psychological Warfare against #Iran's Islamic Regime. Four B-52H Strategic Bombers of #USAF will be deployed to #MiddleEast from Barksdale AFB. pic.twitter.com/oCzol5uIfm