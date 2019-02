Krétán egyesek szerint inkább marsi, mint földi körülmények uralkodnak jó néhány napja a sárgás színű, Afrikából érkező por miatt.

A videókon nincsenek felhők az égen, a sűrű por miatt ennyire borús az idő. A sárgás felvétel délben készült.



The air on Crete island is thick with Saharan dust: here is the view in Chania. Image: Skyline webcams pic.twitter.com/RfHghOqKnL — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. február 6.

Heraklion, Crete today at noon - thick with Saharan dust. Report: Alejandro Kaprini pic.twitter.com/6DvCOD7Hcu — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. január 25.

Marios Charalampakis sends this video of murky skies in Ierapetra, Crete - these are not clouds, but thick Saharan dust! pic.twitter.com/TCs6ShuvUQ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. február 6.

Central Crete in THICK Saharan dust today, February 6! Report: Adam Martinakis - thank you! pic.twitter.com/i0c553JpVo — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. február 6.

HUGE amounts of thick Saharan dust are being blown into the Mediterranean today - look at the dust cloud extending towards Crete and then onwards to Peloponnese. Very dusty skies, more Mars-like than Earth, reported from Crete today! Image: NASA WorldView / Terra MODIS pic.twitter.com/Vw96TPaoQi — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. február 6.

A Kanári-szigeteket is elérte a por. Az alábbi fotókon és műholdfelvételen jól látszik, hogyan.

Spectacular sequance showing the arrival of Saharan dust from W Africa over the Canary Islands (Tenerife, Pico del Teide in the photo) on February 4/5! WOW! Images: @AEMET_Izana via @WMO pic.twitter.com/oeZ3xcWkTi — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019. február 5.

