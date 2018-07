Budapestre jött az utolsó vonat

Az utolsó vonat szombaton 21 óra 45 perckor indult el Belgrád központjából, a Belgrád-Budapest nemzetközi járatot több tucatnyian búcsúztatták. A szerb főváros központi pályaudvarán eddig naponta mintegy kétszáz személy- és teherszállító vonat fordult meg,

A központi pályaudvar felszámolása során a Száva partján futó síneket felszedik, melléképületeket is lebontják, a helyükön pedig a néhány éve elindított, Belgrád a vízen elnevezésű projekt objektumait húzzák fel.

Today is the last day of #Belgrade 's main railway station. Read my blog "Belgrad, ici "Belgrad" , about the closure of the main #railway station of #Belgrade #Beograd and the loss of an historical place of the city and #Serbia in general: https://t.co/RjRKyd4VFX pic.twitter.com/t4GsqIWP2X