Magyar hotel lett a világ legjobb vidéki luxusszállodája

Az öt csillag superior besorolású Spirit Hotel Thermal Spa hét rangos szakmai elismerést ért el különböző kategóriákban, köztük a Global Spa of the Year (a világ legjobb spája) és a Luxury Country Hotel of the Year (a legjobb vidéki luxusszálloda) címet – írja a turizmus.com.

A World Luxury Awards díjai a legrangosabb elismeréseknek számítanak a luxusszálloda-iparban. A prémiumhoteleket több mint 100 kategóriában lehet nevezni, és a nemzetközi megmérettetés során évente több százezer vendég és iparági szakember szavazatai alapján kerülnek ki a győztesek.

A Spirit Hotel 2008-ban nyitotta meg kapuit, a 220 szobával és lakosztállyal rendelkező hotel 2023-ban nagyszabású átalakításon esett át. A szállodához tartozó, tízezer négyzetméter alapterületű, 22 medencés fürdőkomplexum egyik különlegessége a Spirit 1054 méteres mélységből feltörő saját gyógyvize, amely nemzetközi szinten is egyedülálló módon vegyszermentesen, a maga természetességében kerül a medencékbe.