A hazai autószalonok sem fognak fényárban úszni, ha kinyitnak egyáltalán

Az újautó-kereskedelem statisztikái körülbelül 10 százalékos csökkenést mutatnak, ami alapvetően abból fakad, hogy a gyártók szállítási készsége továbbra sem állt helyre – kezdte Gablini Gábor hozzátéve: érkeznek ugyan autók, csak korlátozott mennyiségben, nem annyi, mint amennyi megrendelés született az elmúlt időszakban. Ráadásul a mostani beérkezések van, hogy egy-másfél évvel ezelőtti megrendelt autókról szólnak. Magyarán nem köthető össze a piac valós állapota azzal, hogy perpillanat mennyi szerződéskötés születik – magyarázta a szakértő.

Mindenesetre a szokásos augusztus végi, illetve szeptemberi gyengébb forgalom idén sem maradt el, de október kezdetével megint növekedésnek indult az érdeklődők száma. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületénél arra számítanak, hogy az október–november–december – ahogyan már megszokott – kicsit erősebb időszaka lesz az újautó-értékesítésnek, mind a haszon-, mind a haszongépjárművek esetében is.

Gablini Gábor mindenképpen jó hírnek tartja, hogy egyre több gyártó jelzi, hogy sikerül legalább részben konszolidálnia az elmúlt fél-háromnegyed év problémáit, így egyre több modellnél rövidül a gyártás, azaz a megrendelési határidő. Mint mondta,

sok márkánál már azon gondolkodnak, mi legyen a hamarabb beérkező autókkal,

hiszen a vásárlók nem feltétlen vannak erre felkészülve.

Az importőröket érintő energiaszámlákat illetően úgy fogalmazott, hogy nagyon szélsőséges eltérések lehetnek: van ahol kétszeres a gáz árának az emelkedése, van ahol 15-16-szoros és van, ahol még ennél is jelentősebben magasabb. Ráadásul sok kolléga euró alapú árat kapott, így az árfolyamkockázat-kezelés is rájuk hárul, ami tovább rontja a tervezhetőséget és stabilitást – mutatott rá Gablini Gábor.

A szalonok így arra kényszerülnek, hogy például ők is lejjebb csavarják a fűtést, vagy éjjelre lekapcsolják a homlokzati világítást. „Minden olyat, amit a józan ész diktál, azokat a takarékosságokat megtesszük” – fogalmazott a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke arra is felhívva a figyelmet, hogy a márkakereskedők a nyitvatartási időt is az érdeklődéshez igazíthatják, sőt, szombaton pedig szükség lehet majd az előzetes egyeztetésre, hogy nyitva legyenek.

