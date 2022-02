A Covid csendjében hatalmas fejlesztés zajlott Ferihegyen

A Budapest Airport az elmúlt három évben több mint 70 milliárd forintot fordított a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére, a beruházások a következő években is folytatódnak az 1. Terminál újranyitásával és az új, 3. Terminál építésével - közölte a repülőteret üzemeltető társaság kedden.

A Budapest Airport a közleményében felidézte, hogy az elmúlt három évben megépült

egy új, 14 beszállítókapuval rendelkező utasmóló, ami 11 500 négyzetméteren, 2500 ülőhellyel várja az utasokat

a légi áruszállítás új bázisa, a BUD Cargo City, így 2021-ben minden idők legnagyobb mennyiségű, 183 ezer tonnát is meghaladó áruforgalmát bonyolította a repülőtér

egy új poggyászosztályozó csarnok, közel három kilométer hosszúra bővítve ezzel a szalagrendszert.

A terminálépületek megközelítése is biztonságosabb és gyorsabb lett az új, kétsávos turbókörforgalommal.

A fejlesztések révén egyebek közt 70 százalékkal nőtt a terminálokon elérhető mosdók száma, a meglévő mellékhelyiségeket pedig felújították. Új utasbiztonsági csatornák nyíltak, új mozgólépcsőket és felvonókat adtak át,

bővült az önkiszolgáló poggyászfeladó automaták és az automata útlevélkezelő kapuk száma.

Megújult a Prémium Parkoló és a parkolóktól a terminálig vezető gyalogút is.

A közlemény szerint a beruházások eredményei az utasok visszajelzésein is látszanak, tavaly az utolsó negyedévben a budapesti repülőtér pontszámai a nemzetközi utaselégedettségi felmérésen a legmagasabbak között voltak a régióban.

Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója a közleményben kiemelte: most a korábbiaknál is nagyobb beruházások következnek a repülőtéren. Tavaly elkezdődtek az 1. Terminál újranyitásának előkészületi munkálatai, amely már az engedélyezési szakaszban van. Az új, 3. Terminál építéséhez is elindultak az előkészületek, a tervek készen vannak, a repülőteret folyamatosan készítik fel a jelentős építkezésre. Hozzátette: ha minden a terv szerint halad, akkor az 1. Terminál már 2024 nyarán köszöntheti az első utasait, míg a 3. Terminál várhatóan 2028-ra készül el.

