Korányi G. Tamás: a 4iG lehet az ötödik blue chip a BÉT-en

Február 24-én lesz a következő rendkívüli közgyűlés, a napokban tette közzé a napirendet a 4iG. Ebből kiderül, hogy miközben január végén már végrehajtott egy igen jelentős tőkeemelést – a részvényszámot 100 millióról 220 millióra növelte 670 forintos áron, és összesen 78 milliárd forintnyi új részvényt bocsátott ki –, most viszont az igazgatóságot fölhatalmazzák további tőkeemelésre, mondta megkeresésünkre Korányi G. Tamás.

A tőzsdei szekértő szerint az ügy érdekessége, hogy körülbelül 20 millió darab részvényt 670 forinton és kevesebb mint további 10 millió darabot 850 fordított bocsáthat ki az igazgatóság. Az eltérésnek az lehet az oka, hogy az akvizíciók érdekében tárgyalnak – vélhetően külföldi – befektetőkkel, és van, amelyikkel még a januári árfolyamon állapodtak meg, míg másokkal később, ők már a jelenlegi, 850 forint körül árszinten szállhatnak majd be. Azt viszont még nem lehet tudni, hogy kikről van szó.

A tervezett akvizíciókról Korányi G. Tamás elmondta, decemberben 350 milliárd forint értékű kötvényt is kibocsátott a cég, és ha a most tervbe vett új részvénykibocsátás is megvalósul, akkor a cég 450-460 milliárdnyi forrást költ el. Ennek a felét a Digi megvásárlására lényegében már el is költötte. A másik nagy akvizíció, amiről szó van, az a SpaceCom nevű izraeli műholdcég, amit eredetileg december végén vett volna meg.

"Most az az új hír, hogy a zárást február 28-ig tolták el, tehát van még olyan feltétel, amely még nem teljesült. A piac úgy véli, hogy az izraeli hatósági engedélyek csúszhatnak. A SpaceCom 51 százalékát veszik meg, de előre haladott tárgyalásokat folytatnak az albán Telekom 80 százalékáról, a montenegrói Telekomról, megvette már az InviTechet korábban ősszel, tehát egy korábbi IT-cégből egy telekommunikációs és műholdcéggé válik a 4iG" – mondta a szakember.

Előfordul tehát, hogy ilyen nagy tranzakcióknál fennakadás történik. Például egy múlt heti hír szerint a MVM Net és az Antenna Hungária közötti akvizíció egy kicsit megakadt. Az Antenna Hungária az az állami cég, amelyben 75 százalékot szerezne a 4iG. Úgy volt, hogy megveszi az MVM-től a saját távközlési cégét, hálózatát is, de itt volt valamilyen akadály. Ugyanakkor a 4iG utalt arra, hogy ez csak csúszás, tehát továbbra is az a terv, hogy az Antenna Hungáriában többséget szerez, és az MVM Net vélhetően bele fog kerülni az Antenna Hungária portfóliójába, csak kicsit később – magyarázta.

"A mostani közgyűlésen már többet fogunk tudni, de igazán az éves rendes közgyűlésre,

április végére áll össze ténylegesen ez a hatalmas telekommunikációs, informatikai, regionális holding, amely méretében most már több mint a Magyar Telekom fele a tőzsdei értékét tekintve,

ami azt jelenti, hogy jó esélye van arra, hogy ez legyen az ötödik tőzsdei blue chip" – mondta a tőzsdei szakértő. Új cég lép a tőzsdére A Épduferr nevű dunaújvárosi székhelyű cég, amely generálkivitelező, építőanyagot forgalmaz, illetve az acélkereskedelemben is jelen van, és a tervei szerint ingatlanfejlesztéssel is fog foglalkozni, összesen 70 millió darab részvényt fog bevezetni a tőzsdére. Ebből 20 millió darabot – 1 milliárd forintért – új befektetők jegyeztek le, a többi 50 millió pedig az alapító és köre tulajdonában van – mondta el Korányi G. Tamás.

Ez egy 4-5 milliárdos árbevételű, helyi jelentőségű cég, de a alapító úgy gondolta, most időszerű a tőzsdei bevezetés, mert szeretne a nagyobb forgalom jegyében nemcsak generálkivitelezéssel, hanem ingatlanfejlesztéssel is foglalkozni, és ehhez nagyobb forgótőke szükséges.

