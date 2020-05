Fontos változás jön az új M86-os úton

2018-ban kezdte el a munkálatokat a M86 Szombathely és Csorna közti szakaszának pihenőhelyein a Colas Út Zrt. egy közel 6 milliárd forintos beruházásban. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektje most készült el – ezzel az M86-os út 2016-os átadása után a jelenlegi szakaszban azokat a fejlesztéseket kellett elvégezni, amelyek komfortosabbá és biztonságosabbá teszik az autósok számára az utazást – írja a magyarepitok.hu.

Két leállóhelyet alakítottak ki: a Rábaköz-pihenőhelyet Győr-Moson-Sopron megyében készítették el Sopronnémetinél, illetve Vas megyében, Vámoscsaládnál adtak át egy másik megállóhelyet, melyet tengelysúlymérő-állomással is felszerelnek. Emellett többek között egy-egy előszűrő állomás is kiépül majd az M86 két oldalán, ehhez kapcsolódva adnak át több különböző típusú lámpát, illetve kijelzőrendszert is. Fontos szempont volt a balesetvédelem, a súlyhatárok feletti járművek kiszűrésével csökkentik a baleseti kockázatokat.

Nyitókép: magyarepitok.hu