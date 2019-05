Nem sikerült megegyezni az otthoni pálinkafőzés adómentességéről

A Pénzügyminisztérium (PM) közleménye szerint Magyarország az egyeztetésen támogatta azt a javaslatot, amely adómentességet biztosít a még el nem döntött éves küszöbértékig mind az otthoni, mind a bérfőzdei előállításra. Az előterjesztést azonban néhány tagállam nem támogatta, így egyelőre ez a szabály nem alkalmazható - írták.

A tárcavezető felidézte, hogy a kormány 2010-ben tette adómentessé a pálinkafőzést, Brüsszel azonban kötelezettségszegési eljárást indított miatta. Magyarország 2015-ben nagyon kedvezményes szabályokat harcolt ki, jelenleg minimális közteher megfizetése mellett lehet otthon pálinkát főzni - tette hozzá.

Varga Mihály elmondta azt is, hogy a tagállamok szakminiszterei a végleges áfarendszerre vonatkozó tárgyalások felgyorsításáról is egyeztettek. Az EU-n belüli kereskedelmi szabályok rendszerszintű csalásra adnak lehetőséget, az Európai Bizottság által felvázolt javaslat azonban nem alkalmas ezek kiküszöbölésére, ráadásul a közösségi exportban tevékenykedő vállalkozások adminisztratív és pénzügyi terheit is jelentősen megnövelné. Ezen túlmenően az adott tagállamot megillető áfa-bevételek egy részének beszedését más uniós ország adóhatóságának feladatává tenné, így az országok kiszolgáltatottá válhatnak egymás irányába - hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

