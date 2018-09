Vasárnapi boltzárat szorgalmaz a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete azt kéri, a kormány vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés áruházi tilalmának újbóli elrendelését, akár részlegesen, nemzetközi mintára – tudta meg a Magyar Idők. A boltzár a javaslattevők szerint enyhítené a béremelések ellenére fennálló munkaerőhiányt, könnyítené a cégek működését, és azt üzenné Európának: hazánk a családok értékeit a haszon elé helyezi.

A 2015-ben a társadalmat és a kiskereskedelmet is megosztó vasárnapi boltzár piaci szereplőkkel közös újra gondolását, a törvényalkotókkal való egyeztetés lehetőségének napirendre vételét kéri a miniszterelnöktől a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ).

A Magyar Idők úgy értesült: a ma postára kerülő, Orbán Viktornak címzett levélben 2019-től lehetséges megoldásnak tartják a vasárnapi munkavégzés tilalmának társadalmi és gazdasági szempontból is alátámasztható ismételt bevezetését, és ezt közgazdasági számításokkal, szociális érvekkel is igazolják. Legfőbb érvük, hogy dacára az elmúlt két évben végrehajtott nagyarányú béremeléseknek, az ezzel párhuzamosan bővülő lakossági fogyasztásnak, továbbra is égető probléma a boltokban a munkaerő­hiány, ami év végére csak fokozódhat.

– A nyár, illetve az iskolakezdés előtti bevásárlási szezon is egyértelművé tette, hogy a fizikai munkakörökben általánosan kritikus a létszámhiány. Legalább tízezer ember kellene még a nagy látogatottságú áruházakba ahhoz, hogy a fogyasztás mértékével és a piac növekedésével arányos, az élelmiszer-biztonsági, munka- és fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelő kiszolgálásban részesüljön a lakosság – mondta a Magyar Időknek a KDFSZ elnöke.

Nyitókép: Pixabay