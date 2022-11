A BÁV aukcióin a klasszikus műtárgyakon és festményeken túl a luxusóráknak és az ékszereknek is fontos szerep jut. Idén hangszerekkel és fegyverekkel és két oldtimer motorkerékpárral is találkozhatunk. Az egyik a híres magyar Csepel márka kétütemű, 250 köbcentis modellje, mely 1953-ban készült a Csepeli Motorkerékpárgyárban. A motor 2,4 millió forintos induló árral került be az aukciós tételek közé – derül ki a BÁV sajtóközleményéből.

Vaszary János képei évek óta közkedvelt szereplői a magyar aukcióknak. Idén két tétel is szerepel a licitharcra esélyes remekművek között. Az 1901-ben készült Nő enteriőrben 3,6 millió forintos, míg a Tatai park 18 millió forintos induló áron szerepel a listán. Vaszary János-Tatai park. Forrás: BÁV-ART

7,5 milliós kikiáltási áron érkezik Rippl-Rónai József Olvasó dáma című képe, és izgalmas tételnek ígérkezik Kernstok Károly Nyergesi kert című alkotása is, ami 5,5 millió forintos kezdő áron szerepel a katalógusban. A kép különlegessége, hogy a mű megvételével két képet is magáénak tudhat leendő tulajdonosa. Ugyanis a művész egy korábbi, a Fának támaszkodó fiúakt tanulmányaként készült festményrészlet vásznának a másik oldalára készítette el új alkotását. A festő célja vélhetően a vászon újbóli felhasználása volt, de ezzel mégis kellemes meglepetést okozott az utókornak. Kernstok Károly-Nyergesi kert. Forrás: BÁV-ART

Az aukciós tételek között luxusórák is szerepelnek: a Breguet Tradition arany férfi karóra nyolcmillió forintos kikiáltási árával vívta ki magának legnagyobb induló értékű óratétele címet. A csaknem 250 éves manufaktúrából származó óra hagyományos kézi felhúzós in-house szerkezetű, egyedi kialakítású szkeletirozott számlapján különálló segédkörök szolgálnak két választott időzóna megjelenítésére. Breguet Tradition arany férfi karóra. Forrás: BÁV-ART

Az ékszerek is egyre keresettebbek minden aukción, ugyanis rendkívül jó befektetésnek is számítanak. Az aukción a Bulgari B.Zero1, a Chopard Happy Diamonds és a Cartier Love kollekció, de a történelmi múlt hagyományait magukon viselő egyedi briliánsok sem hiányozhatnak.

Az ékszerkollekció kiemelkedő darabja és a licitharcok egyik nagy várományosa az a sárga, több mint négy karátos gyémántgyűrű, amely rendelkezik a Nemzetközi Gyémánt Osztályozási Rendszer minősítésével, a GIA tanúsítvánnyal. A kikiáltási ára tízmillió forint. Forrás: BÁV-ART

A közleményben azt írják, Dr. Kellner Ágnes II. világháborúban biztonsági tartalékából is árvereznek hat ékszert, melyek értékesítéséből befolyó teljes összeget a Magyar Waldorf Szövetség számára utalják.

Az aukción továbbá árvereznek 7,2 millió forintos árról indulva egy ezüst kínálótálat, amely egykor Teleki Sámuel erdélyi főkancellár 72 darabos étkészletének része volt. Az aukción több Zsolnay műtárgy is szerepel, amelyek közül egy különleges szecessziós váza is magára vonja a figyelmet, kikiáltási ára 1,8 millió forint.

Nyitókép: BávART