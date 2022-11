Új időszámítás jön, megszűnnek a szökőmásodpercek

A tudósok megszavazták, hogy a jövőben eltörlik a szökőmásodpercek alkalmazását – számolt be a döntésről a Nature. A szakemberek a párizsi General Conference on Weights and Measures konferencián mondták ki a végső szót, amit több nyugati ország és technológiai cég már régóta szeretett volna hallani.

A szökőmásodpercekre azért volt szükség, mert az atomórákat nem befolyásolja semmi, ám és a Föld forgására egy erős földrengés is hatással lehet. A kutatók a szökőmásodpercekkel az atomórák idejét korrigálták – írja a hvg.hu.

Volt, hogy a módszert éveken át nem alkalmazták, de olyan is, hogy évente többször. A tervek szerint 2035-től már nem fogják alkalmazni. A Facebook és a Meta régóta kérték már, hogy szüntessék meg ezt a gyakorlatot. A jelenlegi döntés értelmében legalább

száz évig nem kellene hozzányúlni az atomórához, addigra viszont már nagyjából egy perc lenne az eltérés.

A hétköznapi életre a szökőmásodperc eltörlésének nem lesz hatása, az orosz műholdas rendszerre, a Glonassra azonban igen. A rendszert úgy készítették el, hogy képes kezelni a szökőmásodpercet, az átállítás pedig időt vehet igénybe.

Nyitókép: Pixabay