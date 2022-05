Jönnek-mennek a záporok - időjárás vasárnapig

A csütörtöki nap folyamán fátyol- és gomolyfelhők zavarják majd a napsütést. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északi, északkeleti harmadban fordulhatnak elő szórványos jelleggel. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon néhol megélénkül, emellett intenzívebb záporok, zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken az ország nagy részén fátyolfelhős idő valószínű szűrt napsütéssel, emellett gomolyfelhők is képződnek. Délelőtt a nyugati megyékben, a nap második felében főleg a Dunántúlon vastagszik is a felhőzet. A nap első felében néhol, majd egyre több helyen várható záporeső, zivatar (a Dunántúlon és az északi, északkeleti megyékben nagyobb, délkeleten kisebb eséllyel). Ugyanakkor sokfelé száraz marad a talaj. A helyenként megélénkülő déli szél a Dunántúlon északira fordul. Zivatarban erős széllökés is lehet. Hajnalban 7, 13, délután 20, 27 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a melegebb idő.

Szombaton és vasárnap kisebb-nagyobb esőkre lehet majd számítani, a hőmérséklet kissé visszaesik, nem lesz melegebb 24 foknál, de lesz, ahol a 20-at sem érik el a napi csúcsok.

