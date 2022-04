Visszahívta II. Erzsébet Harry hercegéket

Az elmúlt napokban csak úgy pörögtek a hírek Harry herceg és Meghan Markle körül annak apropóján, hogy a pár Hollandiába látogatott a sussexi herceg által alapított, veteránok előtt tisztelgő Invictus Games-re, és ha már Európában jártak, 15 percre tiszteletüket tették a királynőnél is, ami szintén hírértékkel bírt, lévén, hogy az Amerikába vándorlásuk óta erre nem volt példa – írja a Hvg.hu.

Most a brit sajtó azt is kiderítette, hogy Erzsébet királynő meghívta a királyi családtól elidegenedett Harryéket, hogy jelenjenek meg a Buckingham-palota erkélyén a platinajubileumának a júniusi ünnepségén. Az egyelőre nem világos, hogy Harryék élni is fognak-e a meghívással, különösen mert a herceg még jogi vitában áll a brit belügyminisztériummal arról, hogy Nagy-Britanniában hogyan garantálnák a családja biztonságát. Az biztos, hogy formális szerepük nem lehet a jubileumi ünnepségek alatt, hiszen már nem dolgoznak a királyi család kötelékében.

A meghívást a Guardian úgy értelmezi, hogy a korábbi viták és a hercegi párnak a királyi családot kínos helyzetbe hozó ellentmondásos megnyilvánulásai ellenére a 96 éves Erzsébet királynő hisz a család elsőségében.

Nyitókép: Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation