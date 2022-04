10-ből 6 embernek az édes a kedvenc íze – kutatás

A magyar emberek egyharmada naponta fogyaszt valamilyen édességet, a fele pedig hetente, derült ki a Magyar Édességgyártók Szövetségének az édesség fogyasztói preferenciákat vizsgáló kutatásából. Az eredményeket a szövetség elnöke ismertette. Sánta Sándor azt is közölve, hogy a fogyasztók fele a minőségi termékeket keresi, a piacon pedig egyre nagyobb teret hódítanak az innovatív és a mentes édességek. Az évi nagyjából 10-11 kilónyi édességfogyasztásunk egy-egy harmadát a jégkrém és a különféle kekszek-piskóták teszik ki, míg egynegyedét a csokoládé.

A szakértő arra is kitért, hogy a szövetség a tavalyi évben 230 milliárd forintos forgalmat jelzett előre, a legfrissebb kiskereskedelmi várakozások pedig már 10 százalékos növekedésről szólnak. Ez inkább értékbeli növekedést takar, jegyezte meg Sánta Sándor, vagyis jelen pillanatban a mennyiséget illetően stagnálásra, legfeljebb kis mértékű pluszra számítanak a szövetségnél, hasonló stabilizálódásra mint tavaly, a Covid után.

Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform Egyesület szakmai vezetője azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a felmérés alapján 10-ből 6 embernek az édes a kedvenc íze, közülük is inkább a nők és a fiatalok, akik az édesszájúak. Érdekesség továbbá, hogy a városlakók kevésbé kedvelik az édes ízt. A kutatásból mások mellett az is kiderült, hogy a kávét és a teát is általában édesen fogyasztjuk, bár ez a korral, valamint a minél magasabb iskolai végzettséggel csökken.

A dietetikus, szociológus ugyanakkor megjegyezte, hogy a megkérdezettek 62 százaléka nem tudott arról, hogy a napi energiabevitel maximum 10 százaléka számít a cukorfogyasztás ajánlott mértékének.

