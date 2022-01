Visszaadja végül az egyik fontos funkciót az Instagram

Az Instagramot 2012-ben megvásároló Facebook 2016-ban döntött úgy, hogy a képmegosztón megszünteti a bejegyzések időrendi sorrendjét a képfolyamban, mert azt szerette volna, ha a közösségi oldalhoz hasonlóan ott is a felhasználók interakciói, érdeklődései alapján bukkantak volna fel a tartalmak. A felhasználók azonban nem nyugodtak, és úgy látszik, a Facebook is beletörődött ebbe, ugyanis visszatér ez a funkció.

A hírt már decemberben bejelentette Adam Moseri, az Instagram vezetője. Azóta is csak annyit lehetett tudni, hogy valamikor 2022-ben érkezik a régi-új lehetőség. Most a Twitteren beszámolt róla, hogy már el is kezdődött a fejlesztés tesztje - írta a hvg.hu.

Ha - a mostani ígéret szerint még az első félévben - élesedik, akkor nem áll vissza automatikusan a hírfolyam a régi időrendi sorrendre, hanem egy kapcsolón kell majd átállítani a hírfolyam tetején. A Follow menüpont alatt azon felhasználók bejegyzései jelennek majd meg időrendben, akiket mi is követünk.

Testing Feed Changes ?



We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

- Home

- Favorites

- Following



We hope to launch these soon. More to come. ✌? pic.twitter.com/9zvB85aPSp — Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022