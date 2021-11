Egy koraszülött baba is ugyanolyan kincse a társadalomnak, mint a 40. hétre született

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatása szerint ma világszerte 15 millió koraszülött baba érkezik a családokhoz, Magyarországon pedig minden tizedik gyermek érintett. Rádi Katalin szerint az utóbbi szám magasnak tűnhet, de európai viszonylatban átlagosnak tekinthető. Mint mondta, az egészségügyi ellátás, az orvosi eszközök és szaktudás fejlődése komoly segítséget jelent abban, hogy már extrém koraszülött gyerekeket is meg tudnak menteni, így akár egy 23. hétre megérkezett újszülött is hazakerülhet a családhoz az intenzív osztályról.

A Korábban Érkeztem Alapítvány alapítója megjegyezte, 0,04 az elveszített koraszülöttek aránya, ami viszont évről évre csökken, javuló statisztikát mutatva. „De nagyon nehéz ezt a szót egyáltalán kimondani, hogy statisztika, hisz mindent elveszített baba egy család tragédiája, és mivel a család a társadalom legkisebb, egyben legfontosabb egysége, ezért egy társadalom tragédiája, amikor elveszítünk egy babát” – emelte ki a szakember.

A Korábban Érkeztem Alapítványnál úgy tartják, a halál az élet része, és bár emberi ésszel felfoghatatlan, amikor egy szülő kíséri utolsó útjára a gyermekét, mivel azonban létezik, fontosnak tartják, hogy foglalkozzanak, beszéljenek a kérdésről. Ezért azokat a családokat, amelyek elveszítették a gyermeküket, várják a házaikba, ahol

veszteségfeldolgozó csoportokban vagy egyéni terápiákon igyekeznek segítséget nyújtani

– hívta föl a figyelmet Rádi Katalin.

A szakember arra is kitért, részint téves berögződés, hogy egy alulszocializált, gondozatlan terhesség, esetleg az alkohol- és drogfogyasztás vezet kizárólagosan koraszüléshez. Természetesen ezek meghatározhatják, de ma Magyarországon a legtöbb esetben nem a felsoroltak okán kerül koraszülött gyermek a családokba, nem ezek a meghatározó tényezők, hanem a felgyorsult világunk, az életmódunk – emlékeztetett.

Rádi Katalin mint érintett anya arra kér mindenkit, hogy amikor koraszülött gyermeket látnak, amikor egy megtört családdal találkoznak, az legyen az első gondolatuk, hogy „nyitott szívvel meg tudják fogni annak a családnak a kezét”, hogy integrálni tudják azt a családot, és higgyék el,

az extrém koraszülött vagy koraszülött gyermek is ugyanolyan kincse a társdalomnak, mint a 40. hétre született gyermek.

A Korábban Érkeztem Alapítvány alapítója arra buzdított minden szülőt, családot, hogy oltassák be magukat a koronavírus ellen, és védetten járjanak be a gyermekeiket gondozni. „Alakuljon ki az a híd és a remény, ne csak a koraszülött világnapon, hanem az év minden napján, hogy együtt, közösen túl fogjuk vészelni, és a közösség ereje meg fog minket tartani” – fogalmazott.

Az alapítvány a koraszülött világnap alkalmából a Dél-Alföld több városában pozitív üzenetek tolmácsolásával ünnepli a koraszülötteket és a koraszülött családokat, Kecskemét, Gyula, Szeged és Baja városának nevezetes épületeit lila fénybe borítva.

Nyitókép: CristiNistor/Getty Images