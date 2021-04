A már–már nyáriasan meleg csütörtököt péntekre sokkal hűvösebb tavaszi idő váltja fel, ugyanis érkezik egy hidegfront, amelyhez ráadásul szél is párosul, így nagy területen kell erős, néhol viharos lökésekre számítani, ismertette Kuntár Roland meteorológus. Országos átlagban 12 és 20 fok közé fog csökkenni a hőmérséklet, a csúcshőmérsékletek nagyrészt 15 Celsius-fok körül várhatók.

Lényeges változás a folytatásban sem várható: marad a hideg levegő beáramlása északi irányból, emellett az élénk szél is kitart nagyobb területeken, főként a nappali órákban. Sőt, a felhőképződésekből szórványosan záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet napról napra csökken majd egy–egy fokkal, így az ünnep végére 10 fok körüli, néhol ennél is alacsonyabb napközbeni értékekre lehet számítani. Ezzel párhuzamosan az éjszakai lehűlés is fokozatosan erősödik, így visszatérhetnek a gyenge éjszakai fagyok, Budapesten a legnagyobb eséllyel hétfő éjjel lehet erre készülni.

A hosszú hétvége leghűvösebb napja a jelek szerint húsvét hétfő lesz, de ekkor a csapadék esélye már viszonylag elenyészőnek ígérkezik. De épp amiatt, hogy kevesebb lesz a felhő, lesz hűvösebb a hétfő hajnal, tette hozzá az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

Péntek

A frontfelhőzet késő délelőttig a déli tájakat is elhagyja. Általában napos, gomolyfelhős idő várható, de délelőtt még az ország északkeleti részében, majd délután inkább már csak a Tisza vonalának tágabb környezetében lehet erősen felhős az ég. Előbbi területeken délelőtt, utóbbi tájakon délután szórványosan kialakulhatnak záporok. Az északi, északnyugati szél nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között változik, a déli megyékben lesz a melegebb idő.

Szombat

A több-kevesebb napsütés mellett sokfelé erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Szórványosan kialakulhat záporeső, elvétve zivatar. Késő délutántól, estétől az ország északi felén a hegyekben helyenként havas eső, egy-egy hózápor sem kizárt. Az északnyugati szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon viharos széllökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -2 és +6, a csúcsérték 9 és 14 fok között várható.

Vasárnap

öbb-kevesebb napsütésre, gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Estére már sokfelé kiderülhet az ég. Elszórtan előfordul záporeső. A reggeli órákig főként a hegyekben néhol még havas eső, egy-egy hózápor is kialakulhat. Sokfelé megerősödik az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között valószínű.

Hétfő

Általában többórás napsütésre számíthatunk, elsősorban a keleti, északkeleti megyékben lehet helyenként erősebb a gomolyfelhő-képződés. Számottevő csapadék nem valószínű, inkább csak az északkeleti határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. A déli szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban -7, +1, délután 11, 16 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.