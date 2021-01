Időjárás: lesz itt minden, de leginkább nagy hó és erős szél – videó

Mozgalmas az időjárás kontinensünkön, aminek oka, hogy többközéppontú ciklonrendszer helyezkedik el felettünk, ami gyakorlatilag egész Európára hatással van. A legtöbb helyen felhős az ég, és több helyen fordul elő csapadék is. Ennek formája a Földközi-tenger tágabb térségében, Nyugat-Európában, illetve Kelet-Európa nagy részén eső, a kisebb foltokban kialakult ködös tájakon szitálás, de napközben a mediterrán térségben, a Kárpát-medencében néhol zivatar is előfordul. Hó a hegyeken kívül Skandináviában, Oroszország északi részén valamint Németországban és Lengyelországban esik, de kisebb körzetekben a Brit-szigeteken is előfordul. A legnagyobb mennyiség a Dinári-hegység széllel szemben lévő oldalán esik, ahol 10-40 mm-t mérnek, de a hevesebb csapadékgócokban 60-90 mm is előfordul. Hétfő estig egy mediterrán ciklon éri el a Kárpát-medencét, a déli és keleti tájakon többfelé várható eső, amely egyre többfelé vált át havazásba – jelenti az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hazánkban többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de napközben átmenetileg nagyobb területen is szakadozott lehet a felhőzet. A délnyugat felől érkező csapadékzóna fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik át, és hétfőn délután már inkább csak az északkeleti megyékben eshet. Ebből eleinte még esőre, majd estétől egyre nagyobb területen havas esőre, havazásra számíthatunk. A legintenzívebb csapadéktevékenységre legnagyobb eséllyel

a Baja-Szolnok-Miskolc vonal tágabb térségében számíthatunk, ott akár 10 cm körüli tapadó, vizes, olvadozó hóréteg is kialakulhat, de a hegyekben ennél több hó is hullhat.

Az Északnyugat-Dunántúlon a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szelet sok helyen erős, éjszaka néhol viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5 fok között alakul, a nyugati határvidéken számíthatunk az alacsonyabb, a Nyírségben a magasabb értékekre.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 és +6 fok között várható.

A hét közepén lehűl az idő, a hétvégén viszont újra enyhébb lesz.

Kedden eleinte túlnyomóan borult idő várható, majd szakadozik a felhőzet. Szórványosan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás. A szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között valószínű, de északkeleten a kevésbé felhős, havas részeken akár mínusz 9 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.

Szerdán az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Szórványosan fordulhat elő hózápor, kisebb havazás, a nyugati határ közelében néhol esetleg havas eső. A szél helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 7 és 0, a havas, derült, szélvédett részeken viszont akár mínusz 8 és mínusz 13 fok közötti értékekre kell készülni. Napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön eleinte változóan felhős idő várható, napos időszakokkal, majd napközben nyugat felől vastagszik a felhőzet, beborul az ég. Kezdetben csak néhol valószínű hószállingózás, kisebb havazás. A délutáni, esti óráktól nyugat felől egyre többfelé számítani lehet csapadékra: a havazást a nyugati, délnyugati országrészben egyre inkább havas eső, eső válthatja fel, elvétve ónos eső sem kizárt. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett részeken hidegebb lesz. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól, estétől nyugat felől valószínűleg jelentősebben csökkenni kezd a felhőzet. Többfelé várható csapadék: kezdetben az ország északkeleti felén inkább hó, másutt eső, az átmeneti zónában havas eső, néhol ónos eső is előfordulhat. Az enyhüléssel a hó estére északkeletre szorul vissza. Közben nyugat felől szűnik a csapadék. Időnként megerősödik a szél is. A minimumok általában mínusz 6 és plusz 5, a maximumok mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő.

Szombaton kezdetben helyenként, napközben ismét egyre többfelé várható csapadék: az ország déli felén inkább eső, északi felén inkább hó, az átmeneti zónában havas eső, helyenként ónos eső is előfordulhat. Helyenként erős lesz a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 10 fok között alakul, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délen a magasabb értékeket.

Vasárnap erősen felhős idő lesz a jellemző, de helyenként hosszabb-rövidebb napos periódusok is lehetnek. Többfelé előfordulhat csapadék: az ország északi, északnyugati felén a hónak, másutt az esőnek van nagyobb esélye. Az átmeneti zónában havas eső, ónos eső is lehet. Sokfelé megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 8 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben mínusz 3 és plusz 12 fok közötti hőmérséklet várható, északkeleten lesz a hidegebb, délen, délnyugaton az enyhébb idő.

Nyitókép: Pixabay