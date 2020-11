Időjárás: kitisztul a levegő, de ennek ára lesz – videó

Kontinensünk középső és délkeleti területeinek időjárását anticiklon határozza meg, így az évszaknak megfelelően a napos területek mellett sokfelé rétegfelhőzet borítja be a tájat – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Nyugat- és Észak-Európa fölött ciklonokat, és a hozzájuk tartozó hosszan elnyúló frontokat figyelhetünk meg. Hatásukra sokfelé esik az eső, a Skandináv-félsziget északi felén havazás is előfordul. Az egyik ciklon középpontja Dél-Norvégia fölött található, emiatt Délnyugat-Norvégiában jelentős, több helyen 70 millimétert meghaladó eső hullott.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a mediterrán térségben továbbra is 20 fok közelében vagy kevéssel afelett alakul.

Péntek estig a Kárpát-medence fölött hidegfront vonul át, mögötte 8-10 fokkal hidegebb levegő érkezik a magasban hazánk fölé,

igaz a lehűlés mértéke a talaj közelében ennél kisebb lesz.

Pénteken északnyugat, észak felől általában gyorsan csökken a felhőzet, és megszűnik a csapadék. Ugyanakkor a Dunától keletre egy észak-déli sávban, továbbá a délkeleti megyékben estig még sok lehet a felhő, és ott még a délután folyamán is lehet helyenként eső, zápor. (A hegyekben néhol havaseső-zápor, esetleg hózápor is lehet.) Estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul, megerősödik, sőt helyenként viharossá fokozódik a szél. Pénteken továbbra is többfelé valószínű erős északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, délkeleten lesz hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 5 és 10 fok között valószínű.

Tovább hűl az idő a hétvégén: a leghidegebb órákban néhol komolyabb mínuszok is lehetnek. A hegyekben esetleg hó is eshet.

Szombaton sok napsütés várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugos részeken akár mínusz 9 fokot is mérhetnek. A maximumhőmérséklet plusz 3 és 7 fok között valószínű.

Vasárnap a hajnali ködfoltok feloszlását követően hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A délutáni, esti órákban egyre több és egyre vastagabb fátyolfelhő érkezik, de csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és 0, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3 és 8 fok között alakul.

Nyitókép: Pexels.com