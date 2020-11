Felbillen az ország – időjárás

Kontinensünk északnyugati felének időjárását ciklonrendszer alakítja, amelynek középpontjai Izland térségében és a Norvég-tenger fölött találhatóak. Frontjai dél felé azonban egészen az Alpokig és a Vizcayai-öbölig nyúlnak, ennek megfelelően többfelé fordul elő eső, zápor. Jelentős mennyiségű csapadékot azonban csak a Brit-szigetekről jelentettek, ahol a hidegfront hullámot vetett. A ciklon melegszektorában, az Északi-tenger menti területeken enyhébb az idő az ilyenkor megszokottnál.

A mediterrán térség és a Kelet-európai-síkság időjárását is egy-egy anticiklon alakítja, emiatt délen napos, keleten pedig borult, ködös az idő.

Kedd estig a Kárpát-medence időjárását egyre inkább a délnyugat felől benyúló magasnyomás határozza meg.

Hétfőn délután kisebb-nagyobb szakadozások inkább csak az ország délnyugati felében lehetnek, míg másutt borult marad az idő. Főleg az ország északkeleti harmadán többfelé elered az eső, de helyenként másutt is lehet kisebb csapadék. Reggelre azonban mindenütt, legkésőbb a Nyírségben is megszűnik az eső, de szitálás továbbra is lehet. Éjszaka többfelé képződik köd, sűrű köd elsősorban a főváros tágabb környezetében lehet.

Kedden a nyugati és déli megyékben a ködfoltok feloszlását követően gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Eközben az ország északkeleti felén borult, párás, ködös időre kell számítani, de a középső megyékben napközben csökkenhet a rétegfelhőzet kiterjedése.

Kedden legfeljebb szitálás fordulhat elő a felhős tájakon. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a naposabb nyugati és déli tájakon 17 és 22, a tartósan borult országrészekben 10 és 16 fok között várható.

Szerdán északnyugat felől hidegfront érkezik, csütörtökön már inkább keleten lesz csapadék, a hét második felében hideg idő vár ránk, több felé lehet enyhe éjszakai fagy.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás