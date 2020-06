Hétfőn még kánikula, aztán kissé mérséklődik a meleg a héten

Hétfő reggel, délelőtt általában kevés felhő lesz az égen, majd erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és kora délutántól északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A déli órákig inkább csak helyenként, majd délután már egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső, illetve viharos széllökések kísérhetik. A szél megélénkül, majd megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-21 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-36 fok között valószínű, 30 fok alatti csúcsértékek az Északnyugat-Dunántúlon várhatók, de délutántól már egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet.

Keddre virradó éjjel a Dunától keletre még több helyen valószínű zápor, zivatar, napközben legfeljebb elvétve lehet csapadék. Napközben nagyrészt napos idő várható a délnyugati megyékben több, másutt kevés gomolyfelhővel. Időnként erős lehet a szél, a nap második felében mérséklődik a légáramlás. A minimumhőmérséklet 12-19, a maximumhőmérséklet 25-30 fok között várható.

Szerdán napos idő valószínű csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 12-20 fok lesz. Napközben 27-33 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön hajnaltól az Északi-középhegység területén, napközben már máshol is valószínű zápor, zivatar. Emellett hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-21, a legmagasabb 27-34 fok között várható.

Pénteken is több-kevesebb napsütés valószínű. Több helyen - napközben nagyobb valószínűséggel a Dunától keletre - várható zápor, zivatar. A szél olykor erős lehet. A minimumhőmérséklet 16-22, a maximumhőmérséklet 25-30 fok között valószínű.

Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett főként délután, este elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. A leghidegebb órákban 14-20 fok lesz. Napközben 25-30 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap is több órára kisüt a nap. Helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb 25-30 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

