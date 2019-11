Az önkormányzat beruházásában nyártól befejezték a Bástya utca aszfaltozását, a Várfelső utca kikövezését, helyére került a vármúzeum művészi kivitelezésű kapuja, megépült az autóbuszok és személyautók parkolója, kiépült a sétálóövezet és a vizesblokk.

Ha kedvező lesz az időjárás, az év végéig még zsindelytető kerül a váralján fellelhető városi erődítmény kis bástyájára és a borházra is. A munkák tavasszal folytatódnak majd a váralján: bazaltkővel rakják ki a várba vezető utat, tetőt kap az ágyútorony, és kicserélik a Bebek-torony tetőfedését.

A vármúzeum munkatársai különleges helyiségeket alakítanak ki az alsóvárban található úgynevezett borházban. A házikóban a mesterségek házát hozzák létre, kiállítást rendeznek be a régió korabeli mesterségeiről. Az épülethez pergolát – nyitott lugast – építettek, amely workshopoknak és diákok kreatív tanóráinak ad helyet.

Lesz a házban kemence és korabeli kézi malom, a tanulók így maguk őrölhetik meg a gabonát, és süthetnek belőle kenyeret a hagyományos receptek alapján. Nem fog hiányozni a kerámiaégető kemence sem, hogy őskori kerámiák másolatait égethessenek benne, emlékeztetve arra, hogy a várhegy már akkor is lakott volt. Mindezek mellett pénzverő gép is várja majd a látogatókat.

Régészeti parkot is kiépítenek, amelyben információs táblákon mutatják be a vár archeológiai kutatásainak eredményeit.A vár és környezetének megújítási munkái 2020 júniusában fejeződnek be – közölte Fülek önkormányzata.

Nyitókép: MTI/Komka Péter