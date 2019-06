Közel ötven éve nem lehetett ilyet tenni Budapesten, most egy délutánra szabad lesz

1973 után, vagyis 46 év elteltével egy délután erejéig ismét legálisan lehet fürdeni a Dunában, a Római part egy szakaszán. Az apropó a szombati nemzetközi Duna-nap.

A Valyo Egyesület projektmenezdsere, Tömör Miklós az atv-nek elmondta: a szabadstrandon két tűzrakőhely is lesz, és piros-fehér kacsabólyákkal jelölik, hogy meddig lehet bemenni a vízbe. A közös fürdőzés 15 órakor kezdődik a Fellini nevű vendéglátóhelytől mintegy 200 méterre északra található fövenyen.

Tavaly a "Maradjanak a fák a rómain" nevű civil csoport egy hétvégére már nyitott egy gerilla strandot, de most az önkormányzat is felkarolta a kezdeményezést, az engedélyezések pedig már folyamatban vannak. A csoport aktivistája Spät Judit elmondta: Budapestnek is nagy szüksége volna egy természetes strandra. Ennek már elkezdődött az előkészítése, de ez több mint egy évet vesz igénybe - addig a civilek szervezésében egy délután erejéig ki lehet próbálni, milyen jó dolog is a Dunában való fürdőzés.

A III. kerületi önkormányzat által felkarolt fövenystrand-projekttel kapcsolatban egyébként a főváros 400 millió forintot különített el a terület fejlesztésére.

Nyitókép: 1958. Magyarország, Budapest III. Római part, jobbra a Szentendrei-sziget. (Fortepan/Adományozó: Chuckyeager Tumblr)