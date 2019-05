Üzenet az autósoknak: megosztó kérdés vitájának végére kerül pont

A sebességváltó megfelelő állása mellett a kézifék helyes, illetőleg szükséges használatáról is kérdezte egy olvasó a vezess.hu szakértőjét. Székely Gyula vezetéstechnikai szakértő ismertette a szabályokat és az ajánlásokat.

Sík területen parkolva ha a sofőr behúzta a kéziféket, már nem szükséges még sebességbe is tennie a váltót. Meredekebb lejtőn kialakult szokás, hogy sebességben is hagyjuk és még a kéziféket is behúzzuk. "A végképp tudományos megoldás, hogy a kormányzott kerekeket még a padka felé is fordítjuk egy kicsit" - sorolta a szakember.

Mikor ne használjuk a kéziféket?

Télen, amikor időnként havas, latyakos utakon közlekedünk, és este megállunk az autóval, nem érdemes a kéziféket behúzni, nehogy reggel komoly gondot jelentsen az elindulás. Tartós lejtmeneti szakasz után (például a sípálya parkolójától a völgyben lévő szálláshelyig autózást követően) szintén nem érdemes behúzott kézifékkel parkolni éjszakára.

"Olyan autóknál, ahol a kézifék az első féktárcsákat fogja, tehát műszakilag így oldották meg, külön felhívja a gyártó a figyelmet a kezelési könyvben, hogy tartós, erős fékhasználat után ne használjuk a kéziféket az autó parkolásához, mert az a fékbetétek idő előtti elhasználódásához vezethet" - mondta a vezetéstechnikai szakértő.

Nyitókép: Pexels