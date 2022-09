A skálás gyilkos már nem is akar kijönni a börtönből

Noha a tényleges életfogytiglani börtönbüntetése 2014-ben letelt, mégsem került szabadlábra Bene László, aki egykori társával, Donászi Aladárral több rablást is elkövetett az 1990-es években, emellett négy ember haláláért is felelősek voltak. Végül 1995-ben életfogytiglanra ítélték a párost, Donászi azonban 2001-ben öngyilkos lett cellájában. Bene 28 éve tölti a büntetését Szegeden.

Bene László szabadlábra helyezési kérelmét korábban azért utasították el többször is, mert tettét sohasem bánta meg, mostanra pedig úgy tűnik: bele is törődött sorsába. Egy interjúban nemrég elmondta: őt csak „a halál viszi ki a börtönből”, és eddig sem reménykedett abban, hogy kiengedik.

"De már nem bánom, hogy itt halok meg. Nekem a szabadság érzése a legfontosabb. Itt, a börtönben szabad vagyok, rendben vagyok, olvasok, írok. De ha valami csoda folytán kiengednének, én már nem akarnék beilleszkedni a társadalomba" – mondta Bene László a Borsnak.

A bűnöző arról is beszélt, hogy sosem volt felhőtlen a viszonya Donászival, ami az elfogásuk előtt már igencsak elmérgesedett. "Olyan viszonyban voltunk Donászival, hogy azt vártuk, melyikünk végez előbb a másikkal. Azért nem tudtam megölni, mert a családom imádta őt. Ha Aladár eljött hozzánk és krumplis tésztát szeretett volna enni, akkor édesanyám azonnal nekilátott és főzött neki" – emlékezett vissza.

Bene László augusztusban töltötte be 70. életévét. Mint elárulta, képeslapot kapott, Skype-on is beszélt a rokonaival, a nevelt gyermekei sütöttek süteményt is. Emellett nemrég szociális szakdolgozó végzettséget szerzett a börtönben.

