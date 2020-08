Saját, 69 centis pengéjű szamurájkardjával akarta leszúrni a szomszéd

Vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki szamurájkarddal akarta leszúrni szomszédját - olvasható az Ügyészség.hu portálon.

A szomszédok között a hosszú ismeretség során megromlott a viszony. Egyikük sok dolgot ellopott a másikuktól, többek közt azt a 69 centis pengéjű kardot is, amellyel többször is fenyegetőzött azután. Több ízben bántalmazási kísérletre is sor került.

Tavaly április 27-én aztán a sértett épp a saját teraszán ebédelt, amikor az elkövető hátulról megtámadta a karddal, azt üvöltve, hogy "most megöllek".

Mivel a sértett észlelte a bajt, ki tudott térni, és csak a felkarja sérült, nem is nagyon. Menekülőre is fogta, mire az elkövető a földbe döfte a kardot, jelezvén, hogy megy benzinért - rágyújtani a házat.

A történet itt ért véget.

A vád így emberölési kísérlet.