Tudják, kinek a feldarabolt holttestét találták meg Jászalsószentgyörgyön

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy férfi feldarabolt holttestét találták meg gyerekek néhány hete a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászalsószentgyörgyön. Egy elhagyatott vízelvezető árokban találták meg az emberi maradványokat rejtő zsákot a bicikliző gyerekek egy híd alatt.

A rendőrség megerősítette a Blikk értesülését, a nyomozóknak mostanra sikerült kideríteniük a horrorisztikus módon meggyilkolt és megcsonkított áldozat kilétét.

"A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság azonosította a 2019. március 2-án Jászalsószentgyörgy külterületén talált holttestet. A nyomozás jelenlegi szakaszában bővebb információval nem kívánunk szolgálni, így további kérdéseire sem áll módunkban válaszolni" - közölték a bulvárlappal, amely azonban a helybeliektől megtudta: a rendőrök arról kérdezősködtek, ismernek-e olyan embert a környéken, aki külföldieket foglalkoztat vagy szállásol el.

A falubeliek ebből arra következtetnek, hogy egy vendégmunkást gyilkolhattak meg, az ő maradványait rejtette a zsák, amit a gyerekek megtaláltak.

A lapnak Szeles Géza igazságügyi orvos szakértő elmondta, a holttest állapotától függ, mennyi idő alatt tudják beazonosítani az áldozatot.

Először is össze kell rakni a darabokat, hogy azok ismét egy testet alkossanak. Ezek után keresnek egyedi jeleket, például műtéti heget, tetoválást vagy fémprotézist. Fogászati és DNS-profilt is készíthetnek: utóbbi segítségével akár nemzetközi szinten is ellenőrizhető a minta - mondta a szakember.

