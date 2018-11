Gázolt a zebrán, majd cserbenhagyta áldozatát

Hétfőn kora reggel egy gyalogos kelt át Szombathelyen, a Dolgozók útján a kijelölt gyalogátkelőhelyen, amikor egy autó elgázolta. A balesetet okozó jármű megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Az elgázolt középkorú nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba a mentők - írja a Vaol.hu.

A hírportál úgy tudja, hogy a szakadó esőben történt balesetnek volt szemtanúja, és a jármű több letört alkatrészt is hátrahagyott a helyszínen. A gázolásról a Nyugat.hu portál is beszámolt, amely úgy értesült, hogy a rendőrök a környék térfigyelő kameráit is át nézik.

