Félelmetes szerek dolgoztak a rendőrökre támadó újpesti késes férfiben

2020 karácsonyán történt, hogy az őrjöngő férfi késsel támadt egy rendőrjárőrre. Az egyikőjüket életveszélyesen megsebesítette, a másik, egy nő, lelőtte a támadót. Az eset napokig hatalmas felháborodást okozott. Az eseményekről az Infostarton is beszámoltunk.

Két és fél évvel a történések után a bátor rendőrnő egy a Bűnmegelőzési Expón, egy pódiumbeszélgetésen beszélt arról, hogy milyen kábítószerek hatására történhetett az eset. A támadó, de általa lelőtt férfiben

négyféle kábítószert és fél liter pálinkát mutattak ki a vizsgálatok.

A Bors idézi az elhangzottakat.

"A férfi, amikor többször is eltaláltam, továbbra is támadólag lépett fel és megpróbált engem is megkéselni, pedig az egyik lövésem szétroncsolta a csontot a kezében, ő pedig mégis a sérült végtagjával tartotta a kést, megállíthatatlannak tűnt" - emlékezett vissza Szarvas Erika a 2020. december 24-i eseményekre, aki később arról is beszélt, hogy mikor rájött, hogy a rájuk támadó férfit egy évvel korábban már megbüntette egy szabálytalan parkolás miatt, egy jól szituált, szimpatikus, szabálykövető embernek gondolta.

"Elképesztő, hogy a kábítószerek milyen gyorsan képesek egy életet tönkre tenni, kifordítani valakit a személyiségéből" - fogalmazott az eset után kitüntetett rendőr.

KAPCSOLÓDÓ Megható videó készült az életveszélyesen megsebesített rendőrről Kikerült az intenzív osztályról az életveszélyesen megsebesített rendőr őrmester, akit vasárnap meglátogatott...

Nyitókép: Mihádák Zoltán