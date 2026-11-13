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Nyitókép: Pexels

Eltörlik a szívhangrendeletet, de egyebekkel is előállt az egészségügyi tárca

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Egyelőre a szívhangrendelet és az esemény utáni tabletta van terítéken a tárcánál, egyéb szakpolitikai kérdésekről viszont további döntések várhatók, ilyen a szülészeti ellátás rendszerének felülvizsgálata is.

Csak a nő saját kérésére történhet a szívhang meghallgatása vagy a magzati életfunkciók megtekintése, ezt közölte a Telex megkeresésére az Egészségügyi Minisztérium, miután a portál tisztázó kérdéseket tett fel a kapcsolódó intézkedéscsomaggal kapcsolatban.

Mint ismert, Magyar Péter csütörtökön az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának bejelentésekor más, nőket érintő intézkedésekről is beszélt, ezzel kapcsolatban tette egyértelművé a szakminisztérium, hogy eltörlik az eddigi szabályt, amely előírja az életfunkciókkal való szembesülés kötelezőségét abortusz kérelmezése során; „egész pontosan a terhességmegszakítás kérelmezéséhez használt kérőlapra vonatkozó előírás szűnik meg, amely a magzati életfunkcióra utaló tényező kötelező bemutatását és ennek leletbeli rögzítését írta elő”.

Ha tehát egy nő nem szeretné megismerni az életfunkciókat,

  • nem kell semmit mondania,
  • nem kell visszautasítania azt,
  • döntését nem kell megindokolnia, és
  • semmilyen hátrány nem érheti miatta.

A várandós nőknek nyújtott segítséggel kapcsolatban a tárca azt írta, ennek célja, hogy minden nő számíthasson segítségre nem kívánt terhesség esetén, hogy megfelelő információk birtokában, nyomástól mentesen hozhassa meg a döntését.

Ehhez azonban még be kell fejeznie a kormánynak a problématérkép megrajzolását, ha mindent feltártak, több tárca együttműködésében születik meg a végleges döntés.

Az intézkedéstől a nem kívánt terhességek számának csökkenését várják, valamint kevesebb abortuszt, valamint azt, hogy egyetlen nő se érezze úgy, hogy a támogatás hiánya miatt nincs valódi választási lehetősége.

A tárca még azt is közölte, a szakmailag indokolt vizsgálatok, köztük az ultrahangvizsgálatok változatlanok, és az egészségi vagy magzati okból végzett beavatkozások eljárási rendje sem változik.

A gyógyszeres abortusz bevezetésével összefüggésben annyi biztos, hogy egyelőre a szívhangrendelet módosítása és az esemény utáni tabletta vény nélküli hozzáférése kérdésében van döntés, további szakpolitikai ügyekben – mint amilyen a szülészeti ellátás is – előkészítési fázisban vannak.

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Kezdőlap    Belföld    Eltörlik a szívhangrendeletet, de egyebekkel is előállt az egészségügyi tárca

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