Eltörlik a szívhangrendeletet, de egyebekkel is előállt az egészségügyi tárca

Csak a nő saját kérésére történhet a szívhang meghallgatása vagy a magzati életfunkciók megtekintése, ezt közölte a Telex megkeresésére az Egészségügyi Minisztérium, miután a portál tisztázó kérdéseket tett fel a kapcsolódó intézkedéscsomaggal kapcsolatban.

Mint ismert, Magyar Péter csütörtökön az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának bejelentésekor más, nőket érintő intézkedésekről is beszélt, ezzel kapcsolatban tette egyértelművé a szakminisztérium, hogy eltörlik az eddigi szabályt, amely előírja az életfunkciókkal való szembesülés kötelezőségét abortusz kérelmezése során; „egész pontosan a terhességmegszakítás kérelmezéséhez használt kérőlapra vonatkozó előírás szűnik meg, amely a magzati életfunkcióra utaló tényező kötelező bemutatását és ennek leletbeli rögzítését írta elő”.

Ha tehát egy nő nem szeretné megismerni az életfunkciókat,

nem kell semmit mondania,

nem kell visszautasítania azt,

döntését nem kell megindokolnia, és

semmilyen hátrány nem érheti miatta.

A várandós nőknek nyújtott segítséggel kapcsolatban a tárca azt írta, ennek célja, hogy minden nő számíthasson segítségre nem kívánt terhesség esetén, hogy megfelelő információk birtokában, nyomástól mentesen hozhassa meg a döntését.

Ehhez azonban még be kell fejeznie a kormánynak a problématérkép megrajzolását, ha mindent feltártak, több tárca együttműködésében születik meg a végleges döntés.

Az intézkedéstől a nem kívánt terhességek számának csökkenését várják, valamint kevesebb abortuszt, valamint azt, hogy egyetlen nő se érezze úgy, hogy a támogatás hiánya miatt nincs valódi választási lehetősége.

A tárca még azt is közölte, a szakmailag indokolt vizsgálatok, köztük az ultrahangvizsgálatok változatlanok, és az egészségi vagy magzati okból végzett beavatkozások eljárási rendje sem változik.

A gyógyszeres abortusz bevezetésével összefüggésben annyi biztos, hogy egyelőre a szívhangrendelet módosítása és az esemény utáni tabletta vény nélküli hozzáférése kérdésében van döntés, további szakpolitikai ügyekben – mint amilyen a szülészeti ellátás is – előkészítési fázisban vannak.