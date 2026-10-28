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Egy új építésű lakóház, francia erkélyekkel, ajtókkal és ablakokkal.
Nyitókép: Unsplash

Megjelentek a Wekerle Plusz lakáshitel részletszabályai

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ELŐZMÉNYEK

A kedd esti Magyar Közlönyben már meg is jelent az új hitelprogramról szóló kormányrendelet. Az Otthon Startra pályázóknak néhány nap haladékot adott a kormány, és módosultak a csok plusz és a falusi csok ügyleti kamatai is.

Már jogi akadálya sincs annak, hogy a kedd délelőtti bejelentésnek megfelelően október 28-án elinduljon a Wekerle Plusz lakásszerzési hitel: kedden este megjelentek a Magyar Közlönyben a vonatkozó részletszabályok – írja az Index.

A már ismertetett feltételek szerint a 18 és 45 év közötti jogosultak legfeljebb 50 millió forintos kölcsönt vehetnek fel, maximum 25 éves futamidőre. Új ingatlanok esetében legfeljebb évi 3 százalékos, használt lakásoknál legfeljebb évi 5 százalékos kamatot kell fizetni.

A Wekerle Pluszt csak egyszer lehet igénybe venni.

A házaspárok és élettársak kizárólag közösen igényelhetik, a hitelszerződésbe adóstársként csak az igénylő szülője és testvére vonható be, ők azonban nem szerezhetnek tulajdont a lakásban.

Együttes igénylés esetén a pár mindkét tagjának meg kell felelnie az alapfeltételeknek:

  • büntetlen előélettel kell rendelkezniük;
  • nem lehet a jogszabályban megengedettnél nagyobb köztartozásuk;
  • nem lehet a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott, kizáró okot jelentő tartozásuk, kivéve, ha azt legalább egy éve rendezték;
  • az igényléskor nem állhat fenn más lakáscélú, állami kamattámogatású kölcsönjogviszonyuk;
  • továbbá nem állhat fenn velük szemben korábbi lakástámogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kizáró ok.

Az Otthon Start Programhoz hasonlóan itt sem feltétlenül kizáró ok, ha az igénylőnek korábban már volt ingatlantulajdona, a Wekerle Plusznál azonban eltérő szabályoknak kell megfelelni. Az igénylő sem jelenleg, sem korábban nem rendelkezhetett legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal lakásban. Közös igénylés esetén az ugyanabban a lakásban fennálló tulajdoni hányadokat össze kell számítani.

Bizonyos feltételek mellett az is jogosult lehet a hitelre, akinek korábbi vagy meglévő lakástulajdona legfeljebb 30 millió forint értékű, akinek a lakását lebontották, vagy aki haszonélvezeti joggal terhelten szerzett ingatlant. Ez azt jelenti, hogy például egy kisebb értékű örökölt ingatlan nem feltétlenül akadálya a kedvezményes hitel felvételének.

A Wekerle Plusz Magyarországon található új vagy használt lakás, egylakásos lakóépület, valamint tanya vagy birtokközpont lakáscélú ingatlanának megvásárlására, illetve építésére használható fel.

A vételár felső határa lakás esetén 100 millió forint, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont esetén pedig 150 millió forint. Továbbá a vételár vagy a bekerülési költség alapján számított négyzetméterár kezdetben nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot. Ezt a korlátot 2028. január 1-től évente emelik a rendeletben meghatározott KSH-lakásárindex alapján.

A támogatott személynek a folyósítást, építés esetén az utolsó részfolyósítást vagy a használatbavételi engedély kiadását követő 180 napon belül lakóhelyet kell létesítenie az ingatlanban. Ezt követően öt évig életvitelszerűen ott kell laknia.

A rendelet bizonyos esetekben kivételeket is megenged, például az indokolt, legfeljebb kétéves munkavállalás más településen, a tanulmányok folytatása, az egészségügyi ellátás igénybevétele vagy egy hozzátartozó ápolása.

A rendelet a hitelintézetek által felszámítható díjakat is korlátozza. Az igényléshez és a folyósításhoz kapcsolódó banki díj legfeljebb 30 ezer forint lehet, ebbe azonban az értékbecslés és a helyszíni szemle díja nem számít bele. Az előtörlesztés költsége legfeljebb az előtörlesztett összeg 1 százaléka lehet.

Az igénylőkre az alábbi határidők vonatkoznak:

  • vásárlásnál az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül kell benyújtani az igénylést;
  • építkezésnél a használatbavételi engedély kiadása előtt kell beadni a hitelkérelmet.

A bankoknak vásárlás esetén 30, építkezés esetén 60 napjuk van a hitelbírálatra, amibe nem számít bele a szükséges hiánypótlás időtartama.

Az ügyleti kamat a kormány korábbi ígéretének megfelelően valóban alacsonyabb lesz az Otthon Start lakáshitel és más államilag támogatott hitelek ügyleti kamatánál. Referenciamutatóként továbbra is az ÁKK által meghatározott átlaghozam szolgál, ám a számítás során ennek súlyozott számtani átlagát – amely jelenleg 5,46 százalék – csupán 0,5 százalékponttal kell megnövelni.

A kormány egyúttal más állami támogatásoknál is csökkentette az ügyleti kamatot:

  • a falusi csok esetében az ÁKK-hozam 115 százalékának 1 százalékponttal növelt mértéke helyett az ÁKK-hozam 1,5 százalékponttal növelt mértéke lesz az irányadó;
  • a csok plusz esetében az ÁKK-hozam 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét az ÁKK-hozam 0,5 százalékponttal növelt mértéke váltja fel.

Ha valaki jogosulatlanul veszi igénybe, akkor a már felhasznált kamattámogatást a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamattal együtt kell visszafizetni. Emellett a kamattámogatás a jövőre nézve megszűnik, és a hitelt a fennmaradó futamidőben piaci kamattal kell tovább törleszteni.

A Wekerle Plusz lakáshitelre vonatkozó rendelet 2026. október 28-án lép hatályba.

Az Otthon Start Program építkezés esetén legkésőbb 2026. november 15-ig igényelhető – a hétvége miatt a gyakorlatban inkább november 13-al érdemes számolni –, amennyiben az építkezés engedélyeztetési eljárása már megkezdődött. Vásárlásnál a legkésőbb 2026. október 31-ig megkötött adásvételi szerződések alapján lehet benyújtani az igénylést. Ez felülírja a szerződéskötésre vonatkozó, eddig ismert október 27-i határidőt.

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Kezdőlap    Belföld    Megjelentek a Wekerle Plusz lakáshitel részletszabályai

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